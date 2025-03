Tencent Aktie News: Tencent am Freitagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Tencent. Die Tencent-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Minus bei 60,28 EUR.

Die Tencent-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 15:50 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 60,28 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Tencent-Aktie bei 60,24 EUR. Mit einem Wert von 60,55 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 1.131 Tencent-Aktien den Besitzer.

Am 19.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 66,25 EUR an. 9,90 Prozent Plus fehlen der Tencent-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 21.03.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 33,78 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tencent-Aktie derzeit noch 43,96 Prozent Luft nach unten.

Nach 3,40 HKD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,16 CNY je Tencent-Aktie.

Tencent ließ sich am 19.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,05 HKD, nach 3,11 HKD im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig wurden 186,49 Mrd. HKD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Tencent 167,77 Mrd. HKD umgesetzt.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Tencent wird am 14.05.2025 gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Tencent rechnen Experten am 25.03.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 26,25 CNY je Tencent-Aktie.

Redaktion finanzen.net

