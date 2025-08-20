Tencent Aktie News: Tencent verliert am Nachmittag

Tencent im Blick

Die Aktie von Tencent gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Tencent-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 64,87 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Tencent nach unten. In der Frankfurt-Sitzung verlor die Aktie um 15:41 Uhr 0,2 Prozent auf 64,87 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Tencent-Aktie bisher bei 64,81 EUR. Bei 65,11 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via Frankfurt 1.336 Tencent-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.03.2025 markierte das Papier bei 66,25 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,13 Prozent könnte die Tencent-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 42,38 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Tencent-Aktie damit 53,09 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Tencent-Aktionäre betrug im Jahr 2024 4,50 HKD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,59 CNY belaufen.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Tencent am 13.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,60 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 5,52 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Tencent hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 199,09 Mrd. HKD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 173,92 Mrd. HKD erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.11.2025 erfolgen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Tencent-Aktie in Höhe von 26,65 CNY im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

