Tencent Aktie News: Tencent zeigt sich am Mittag freundlich

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Tencent. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Frankfurt-Handel legte sie um 2,9 Prozent auf 43,99 EUR zu.

Die Tencent-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 11:48 Uhr 2,9 Prozent im Plus bei 43,99 EUR. In der Spitze legte die Tencent-Aktie bis auf 44,11 EUR zu. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 43,73 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 3.131 Tencent-Aktien umgesetzt.

Am 14.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 48,00 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tencent-Aktie mit einem Kursplus von 9,12 Prozent wieder erreichen. Am 22.01.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 30,51 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,64 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Tencent-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,09 CNY. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,46 CNY aus.

Am 14.05.2024 äußerte sich Tencent zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Tencent hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,50 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,73 CNY je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 160,30 Mrd. CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,52 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tencent einen Umsatz von 150,48 Mrd. CNY eingefahren.

Voraussichtlich am 14.08.2024 dürfte Tencent Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Am 13.08.2025 wird Tencent schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Tencent ein EPS in Höhe von 20,59 CNY in den Büchern stehen haben wird.

