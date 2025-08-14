Tencent Aktie News: Tencent am Freitagmittag mit positiven Vorzeichen
Die Aktie von Tencent gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Tencent zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 0,6 Prozent auf 66,31 EUR.
Um 12:00 Uhr wies die Tencent-Aktie Gewinne aus. In der Frankfurt-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 66,31 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Tencent-Aktie sogar auf 66,31 EUR. Bei 66,02 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.987 Tencent-Aktien.
Am 22.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 66,31 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,00 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tencent-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 42,39 EUR am 10.09.2024. Der aktuelle Kurs der Tencent-Aktie ist somit 36,07 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die Dividendenausschüttung für Tencent-Aktionäre betrug im Jahr 2024 4,50 HKD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,59 CNY belaufen.
Tencent gewährte am 13.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 6,60 HKD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tencent noch ein Gewinn pro Aktie von 5,52 HKD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Tencent im vergangenen Quartal 199,09 Mrd. HKD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tencent 173,92 Mrd. HKD umsetzen können.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 12.11.2025 erwartet.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 26,73 CNY je Tencent-Aktie.
