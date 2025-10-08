Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Aktie im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von Tesco. Mit einem Wert von 4,48 GBP bewegte sich die Tesco-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Tesco-Aktie im London-Handel und tendierte um 15:52 Uhr bei 4,48 GBP. Der Kurs der Tesco-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 4,52 GBP zu. Das bisherige Tagestief markierte Tesco-Aktie bei 4,46 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,47 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Tesco-Aktien beläuft sich auf 2.211.908 Stück.

Am 04.10.2025 markierte das Papier bei 4,56 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Tesco-Aktie damit 1,60 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 3,10 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.04.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tesco-Aktie 44,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,140 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,144 GBP. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Tesco-Aktie bei 4,40 GBP.

Am 16.04.2026 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Tesco veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 14.04.2027 erwartet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,282 GBP je Tesco-Aktie.

