Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco am Nachmittag mit stabiler Tendenz
Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von Tesco. Mit einem Wert von 4,48 GBP bewegte sich die Tesco-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.
Werte in diesem Artikel
Kaum Ausschläge verzeichnete die Tesco-Aktie im London-Handel und tendierte um 15:52 Uhr bei 4,48 GBP. Der Kurs der Tesco-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 4,52 GBP zu. Das bisherige Tagestief markierte Tesco-Aktie bei 4,46 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,47 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Tesco-Aktien beläuft sich auf 2.211.908 Stück.
Am 04.10.2025 markierte das Papier bei 4,56 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Tesco-Aktie damit 1,60 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 3,10 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.04.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tesco-Aktie 44,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,140 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,144 GBP. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Tesco-Aktie bei 4,40 GBP.
Am 16.04.2026 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Tesco veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 14.04.2027 erwartet.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,282 GBP je Tesco-Aktie.
