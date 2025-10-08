Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco präsentiert sich am Mittag stärker

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Tesco. Die Tesco-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 4,50 GBP.

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 4,50 GBP zu. Bei 4,50 GBP markierte die Tesco-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,47 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.058.809 Tesco-Aktien.

Am 04.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 4,56 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Tesco-Aktie liegt somit 1,28 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 11.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,10 GBP ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tesco-Aktie 44,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Tesco-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,140 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,144 GBP aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 4,40 GBP.

Am 16.04.2026 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Tesco veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 14.04.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,282 GBP je Tesco-Aktie.

Redaktion finanzen.net

