Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco am Vormittag mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von Tesco gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Tesco-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 0,2 Prozent auf 4,48 GBP ab.
Werte in diesem Artikel
Die Tesco-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 09:07 Uhr um 0,2 Prozent auf 4,48 GBP ab. Die Abwärtsbewegung der Tesco-Aktie ging bis auf 4,47 GBP. Bei 4,47 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Zuletzt wechselten via London 132.217 Tesco-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 04.10.2025 auf bis zu 4,56 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 1,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 3,10 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.04.2025). Der derzeitige Kurs der Tesco-Aktie liegt somit 44,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenausschüttung für Tesco-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,140 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,144 GBP belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 4,40 GBP für die Tesco-Aktie aus.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 16.04.2026 erfolgen. Schätzungsweise am 14.04.2027 dürfte Tesco die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,282 GBP je Aktie in den Tesco-Büchern.
Redaktion finanzen.net
Bildquellen: Jirsak / Shutterstock
12.06.2025
Tesco Buy
Jefferies & Company Inc.
17.06.2022
Tesco Buy
UBS AG
17.06.2022
Tesco Overweight
JP Morgan Chase & Co.
12.06.2025
Tesco Buy
Jefferies & Company Inc.
17.06.2022
Tesco Buy
UBS AG
17.06.2022
Tesco Overweight
JP Morgan Chase & Co.
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.
