Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Investoren trennen sich am Dienstagvormittag vermehrt von Tesco

Die Aktie von Tesco gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Tesco gab in der London-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,9 Prozent auf 4,45 GBP abwärts.

Die Aktie verlor um 09:07 Uhr in der London-Sitzung 0,9 Prozent auf 4,45 GBP. Die Tesco-Aktie sank bis auf 4,45 GBP. Bei 4,50 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Tesco-Aktie belief sich zuletzt auf 324.083 Aktien.

Am 04.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 4,56 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tesco-Aktie somit 2,24 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,10 GBP am 11.04.2025. Derzeit notiert die Tesco-Aktie damit 43,54 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Tesco seine Aktionäre 2025 mit 0,140 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,144 GBP je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 4,40 GBP.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Tesco am 16.04.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 14.04.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Tesco.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tesco einen Gewinn von 0,282 GBP je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

