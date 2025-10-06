Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Anleger greifen bei Tesco am Mittag zu
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Tesco. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 4,52 GBP zu.
Um 11:49 Uhr wies die Tesco-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 4,52 GBP nach oben. Bei 4,53 GBP markierte die Tesco-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 4,49 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Tesco-Aktien beläuft sich auf 1.265.073 Stück.
Am 03.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 4,56 GBP. Der aktuelle Kurs der Tesco-Aktie ist somit 0,86 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 3,10 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.04.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,30 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,143 GBP. Im Vorjahr hatte Tesco 0,140 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Tesco-Aktie bei 4,40 GBP.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 16.04.2026 veröffentlicht. Am 07.10.2026 wird Tesco schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2027 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Tesco-Aktie in Höhe von 0,281 GBP im Jahr 2026 aus.
