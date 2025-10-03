Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco legt am Vormittag zu

Kursverlauf

Die Aktie von Tesco gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Tesco legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 0,1 Prozent auf 4,53 GBP.

Die Aktionäre schickten das Papier von Tesco nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 0,1 Prozent auf 4,53 GBP. Im Tageshoch stieg die Tesco-Aktie bis auf 4,54 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,54 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Tesco-Aktien beläuft sich auf 184.787 Stück.

Am 03.10.2025 markierte das Papier bei 4,54 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,15 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tesco-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.04.2025 bei 3,10 GBP. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tesco-Aktie mit einem Verlust von 31,49 Prozent wieder erreichen.

Tesco-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,140 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,141 GBP belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 4,40 GBP je Tesco-Aktie an.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Tesco am 16.04.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von Tesco rechnen Experten am 07.10.2026.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,278 GBP je Tesco-Aktie belaufen.

