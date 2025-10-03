DAX24.393 -0,1%Est505.648 ±0,0%MSCI World4.335 +0,2%Top 10 Crypto16,59 +0,8%Nas22.844 +0,4%Bitcoin102.595 -0,2%Euro1,1737 +0,1%Öl64,49 +0,3%Gold3.859 +0,1%
Heute im Fokus
DAX fällt zurück - Rekord jedoch weiter in Sicht -- BMW steigert US-Absatz deutlich -- Investoren wollen Billionen-Vergütung für Tesla-CEO Musk stoppen -- IONOS, Boeing, Roche im Fokus
Top News
Aktien teils deutlich eingebrochen: Warum sich Strategys Krypto-Strategie nicht für jeden Nachahmer lohnt Aktien teils deutlich eingebrochen: Warum sich Strategys Krypto-Strategie nicht für jeden Nachahmer lohnt
Aktien von Biogen und Eisai uneins: Alzheimer-Behandlung mit Lecanemab gestartet Aktien von Biogen und Eisai uneins: Alzheimer-Behandlung mit Lecanemab gestartet
Tesco im Fokus

Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco gewinnt am Mittag an Fahrt

03.10.25 12:07 Uhr
Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco gewinnt am Mittag an Fahrt

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Tesco. Zuletzt sprang die Tesco-Aktie im London-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 4,54 GBP zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tesco PLC
5,30 EUR 0,10 EUR 1,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:49 Uhr sprang die Tesco-Aktie im London-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 4,54 GBP zu. Die Tesco-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 4,56 GBP aus. Den London-Handel startete das Papier bei 4,54 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Tesco-Aktien beläuft sich auf 2.667.437 Stück.

Bei 4,56 GBP erreichte der Titel am 03.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tesco-Aktie derzeit noch 0,31 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.04.2025 bei 3,10 GBP. Mit einem Abschlag von mindestens 31,68 Prozent könnte die Tesco-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Tesco-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,141 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete Tesco 0,140 GBP aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 4,40 GBP.

Die Tesco-Bilanz für Q4 2026 wird am 16.04.2026 erwartet. Einen Blick in die Q2 2027-Bilanz können Tesco-Anleger Experten zufolge am 07.10.2026 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,278 GBP je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesco-Aktie

Nachrichten zu Tesco PLC

DatumMeistgelesen
Analysen zu Tesco PLC

DatumRatingAnalyst
12.06.2025Tesco BuyJefferies & Company Inc.
17.06.2022Tesco BuyUBS AG
17.06.2022Tesco OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
12.06.2025Tesco BuyJefferies & Company Inc.
17.06.2022Tesco BuyUBS AG
17.06.2022Tesco OverweightJP Morgan Chase & Co.
