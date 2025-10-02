DAX24.420 +1,3%Est505.647 +1,2%MSCI World4.317 -0,1%Top 10 Crypto16,51 +1,3%Nas22.770 +0,1%Bitcoin102.094 +1,2%Euro1,1696 -0,3%Öl64,55 -1,3%Gold3.828 -1,0%
Blick auf Tesco-Kurs

Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco am Nachmittag gesucht

02.10.25 16:10 Uhr
Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco am Nachmittag gesucht

02.10.25 16:10 Uhr

Die Aktie von Tesco gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 4,4 Prozent auf 4,49 GBP zu.

Um 15:53 Uhr ging es für das Tesco-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 4,4 Prozent auf 4,49 GBP. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Tesco-Aktie bisher bei 4,49 GBP. Bei 4,29 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 8.124.258 Tesco-Aktien umgesetzt.

Am 02.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,49 GBP an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,13 Prozent hinzugewinnen. Am 11.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,10 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 30,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,140 GBP an Tesco-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,141 GBP. Analysten bewerten die Tesco-Aktie im Durchschnitt mit 4,40 GBP.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Tesco am 16.04.2026 vorlegen. Tesco dürfte die Q2 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 07.10.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,276 GBP je Tesco-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Tesco PLC

DatumRatingAnalyst
12.06.2025Tesco BuyJefferies & Company Inc.
17.06.2022Tesco BuyUBS AG
17.06.2022Tesco OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
12.06.2025Tesco BuyJefferies & Company Inc.
17.06.2022Tesco BuyUBS AG
17.06.2022Tesco OverweightJP Morgan Chase & Co.
