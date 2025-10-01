Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco am Mittwochvormittag im Minusbereich
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Tesco. Die Tesco-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 4,44 GBP.
Die Tesco-Aktie gab im London-Handel um 09:07 Uhr um 0,4 Prozent auf 4,44 GBP nach. Die größten Abgaben verzeichnete die Tesco-Aktie bis auf 4,43 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,43 GBP. Bisher wurden heute 173.429 Tesco-Aktien gehandelt.
Am 30.09.2025 markierte das Papier bei 4,48 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,85 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.04.2025 (3,10 GBP). Derzeit notiert die Tesco-Aktie damit 43,00 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nach 0,140 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,141 GBP je Tesco-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 4,40 GBP.
Am 02.10.2025 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Tesco veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q2 2027-Kennzahlen am 07.10.2026.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,276 GBP je Tesco-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.06.2025
|Tesco Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.2022
|Tesco Buy
|UBS AG
|17.06.2022
|Tesco Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
