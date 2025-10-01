DAX23.845 -0,2%ESt505.518 -0,2%Top 10 Crypto15,94 +0,6%Dow46.398 +0,2%Nas22.660 +0,3%Bitcoin98.102 +1,0%Euro1,1761 +0,2%Öl66,07 -1,5%Gold3.891 +0,8%
So bewegt sich Tesco

Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco am Mittwochvormittag im Minusbereich

01.10.25 09:27 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Tesco. Die Tesco-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 4,44 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tesco PLC
5,10 EUR 0,05 EUR 0,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Tesco-Aktie gab im London-Handel um 09:07 Uhr um 0,4 Prozent auf 4,44 GBP nach. Die größten Abgaben verzeichnete die Tesco-Aktie bis auf 4,43 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,43 GBP. Bisher wurden heute 173.429 Tesco-Aktien gehandelt.

Am 30.09.2025 markierte das Papier bei 4,48 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,85 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.04.2025 (3,10 GBP). Derzeit notiert die Tesco-Aktie damit 43,00 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,140 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,141 GBP je Tesco-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 4,40 GBP.

Am 02.10.2025 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Tesco veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q2 2027-Kennzahlen am 07.10.2026.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,276 GBP je Tesco-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesco-Aktie

Lektionen aus Verlusten: Wie Warren Buffett Fehlinvestitionen zur Weiterentwicklung nutzt

FTSE 100-Wert Tesco-Aktie: Über diese Dividende können sich Tesco-Anleger freuen

FTSE 100 aktuell: FTSE 100 gibt nachmittags nach

Analysen zu Tesco PLC

DatumRatingAnalyst
12.06.2025Tesco BuyJefferies & Company Inc.
17.06.2022Tesco BuyUBS AG
17.06.2022Tesco OverweightJP Morgan Chase & Co.
