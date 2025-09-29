Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco reagiert am Dienstagmittag positiv

Kursverlauf

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Tesco. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 4,42 GBP zu.

Das Papier von Tesco konnte um 11:49 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 0,2 Prozent auf 4,42 GBP. Das bisherige Tageshoch markierte die Tesco-Aktie bei 4,43 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 4,40 GBP. Zuletzt wurden via London 687.205 Tesco-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 4,45 GBP erreichte der Titel am 09.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Tesco-Aktie liegt somit 0,74 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,10 GBP am 11.04.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,73 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,141 GBP. Im Vorjahr hatte Tesco 0,140 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 4,40 GBP.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 02.10.2025 erwartet. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte Tesco möglicherweise am 07.10.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,276 GBP je Aktie in den Tesco-Büchern.

