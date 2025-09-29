Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco reagiert am Dienstagmittag positiv
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Tesco. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 4,42 GBP zu.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von Tesco konnte um 11:49 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 0,2 Prozent auf 4,42 GBP. Das bisherige Tageshoch markierte die Tesco-Aktie bei 4,43 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 4,40 GBP. Zuletzt wurden via London 687.205 Tesco-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 4,45 GBP erreichte der Titel am 09.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Tesco-Aktie liegt somit 0,74 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,10 GBP am 11.04.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,73 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,141 GBP. Im Vorjahr hatte Tesco 0,140 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 4,40 GBP.
Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 02.10.2025 erwartet. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte Tesco möglicherweise am 07.10.2026 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,276 GBP je Aktie in den Tesco-Büchern.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Tesco-Aktie
Lektionen aus Verlusten: Wie Warren Buffett Fehlinvestitionen zur Weiterentwicklung nutzt
FTSE 100-Wert Tesco-Aktie: Über diese Dividende können sich Tesco-Anleger freuen
Ausgewählte Hebelprodukte auf Tesco
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesco
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com
Nachrichten zu Tesco PLC
Analysen zu Tesco PLC
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.06.2025
|Tesco Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.2022
|Tesco Buy
|UBS AG
|17.06.2022
|Tesco Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.06.2025
|Tesco Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.2022
|Tesco Buy
|UBS AG
|17.06.2022
|Tesco Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Tesco PLC nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen