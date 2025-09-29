DAX23.695 -0,2%ESt505.489 -0,3%Top 10 Crypto15,65 -1,6%Dow46.316 +0,2%Nas22.591 +0,5%Bitcoin96.695 -0,8%Euro1,1752 +0,2%Öl67,10 -0,8%Gold3.810 -0,6%
Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco am Vormittag mit angezogener Handbremse

30.09.25 09:26 Uhr
Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Tesco. Die Tesco-Aktie zeigte sich zuletzt im London-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 4,40 GBP an der Tafel.

Bei der Tesco-Aktie ließ sich um 09:07 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im London-Handel hat das Papier einen Wert von 4,40 GBP. Im Tageshoch stieg die Tesco-Aktie bis auf 4,43 GBP. Das Tagestief markierte die Tesco-Aktie bei 4,40 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,40 GBP. Zuletzt wechselten 141.394 Tesco-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 09.09.2025 auf bis zu 4,45 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 1,04 Prozent Plus fehlen der Tesco-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,10 GBP am 11.04.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tesco-Aktie 29,53 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 erhielten Tesco-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,140 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,141 GBP. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 4,40 GBP je Tesco-Aktie aus.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 02.10.2025 terminiert. Am 07.10.2026 wird Tesco schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,276 GBP je Aktie in den Tesco-Büchern.

Redaktion finanzen.net

12.06.2025Tesco BuyJefferies & Company Inc.
17.06.2022Tesco BuyUBS AG
17.06.2022Tesco OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
17.06.2022Tesco BuyUBS AG
17.06.2022Tesco BuyUBS AG
17.06.2022Tesco OverweightJP Morgan Chase & Co.
