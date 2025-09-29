Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco tendiert am Dienstagnachmittag nordwärts

Aktie im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Tesco. Zuletzt stieg die Tesco-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 4,44 GBP.

Um 15:53 Uhr wies die Tesco-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 4,44 GBP nach oben. Die Tesco-Aktie zog in der Spitze bis auf 4,44 GBP an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,40 GBP. Zuletzt wechselten via London 1.911.640 Tesco-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,45 GBP. Dieser Kurs wurde am 09.09.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,14 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,10 GBP. Dieser Wert wurde am 11.04.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tesco-Aktie 30,16 Prozent sinken.

Für Tesco-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,140 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,141 GBP ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 4,40 GBP für die Tesco-Aktie aus.

Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Tesco wird am 02.10.2025 gerechnet. Einen Blick in die Q2 2027-Bilanz können Tesco-Anleger Experten zufolge am 07.10.2026 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Tesco im Jahr 2026 0,276 GBP Gewinn je Aktie ausweisen wird.

