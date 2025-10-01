Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco büßt am Mittwochmittag ein
Die Aktie von Tesco gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Tesco-Aktie notierte im London-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 4,40 GBP.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie verlor um 11:49 Uhr in der London-Sitzung 1,3 Prozent auf 4,40 GBP. Bei 4,39 GBP markierte die Tesco-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 4,43 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Zuletzt wurden via London 1.489.165 Tesco-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,48 GBP. Dieser Kurs wurde am 30.09.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tesco-Aktie mit einem Kursplus von 1,82 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 11.04.2025 Kursverluste bis auf 3,10 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tesco-Aktie 29,40 Prozent sinken.
Nachdem im Jahr 2025 0,140 GBP an Tesco-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,141 GBP aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 4,40 GBP für die Tesco-Aktie aus.
Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.10.2025 veröffentlicht. Die Vorlage der Q2 2027-Ergebnisse wird von Experten am 07.10.2026 erwartet.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,276 GBP je Tesco-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com
