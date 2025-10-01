Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen

Tesco im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Tesco. Zuletzt ging es für die Tesco-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 2,6 Prozent auf 4,34 GBP.

Um 15:53 Uhr fiel die Tesco-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 2,6 Prozent auf 4,34 GBP ab. Die Tesco-Aktie sank bis auf 4,33 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,43 GBP. Zuletzt wurden via London 3.635.345 Tesco-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.09.2025 bei 4,48 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tesco-Aktie derzeit noch 3,11 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 11.04.2025 auf bis zu 3,10 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 28,50 Prozent würde die Tesco-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,140 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,141 GBP je Tesco-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 4,40 GBP für die Tesco-Aktie.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.10.2025 erfolgen. Experten erwarten die Q2 2027-Kennzahlen am 07.10.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Tesco-Aktie in Höhe von 0,276 GBP im Jahr 2026 aus.

