DAX nimmt Juli-Hoch ins Visier -- Asiens Börsen ziehen an -- Elon Musks Vermögen knackt wichtige Marke -- DroneShield, VW, Intel, AMD, Samsung, OpenAI, SK hynix, Novo Nordisk, Formycon im Fokus
Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco am Donnerstagvormittag im Plus

02.10.25 09:29 Uhr
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Tesco. Zuletzt konnte die Aktie von Tesco zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 2,0 Prozent auf 4,38 GBP.

Um 09:07 Uhr sprang die Tesco-Aktie im London-Handel an und legte um 2,0 Prozent auf 4,38 GBP zu. Die Tesco-Aktie legte bis auf 4,39 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,29 GBP. Zuletzt wurden via London 821.067 Tesco-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (4,48 GBP) erklomm das Papier am 01.10.2025. Der derzeitige Kurs der Tesco-Aktie liegt somit 2,10 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 11.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 3,10 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 29,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Tesco-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,140 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,141 GBP aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 4,40 GBP für die Tesco-Aktie.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 16.04.2026 erfolgen. Am 07.10.2026 wird Tesco schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tesco einen Gewinn von 0,276 GBP je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

