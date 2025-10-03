Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco am Nachmittag leichter
Die Aktie von Tesco gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Tesco gab in der London-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,1 Prozent auf 4,47 GBP abwärts.
Werte in diesem Artikel
Die Tesco-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 4,47 GBP abwärts. Die Tesco-Aktie gab in der Spitze bis auf 4,46 GBP nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,54 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 4.334.997 Tesco-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (4,56 GBP) erklomm das Papier am 03.10.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,86 Prozent könnte die Tesco-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 3,10 GBP fiel das Papier am 11.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Tesco-Aktie ist somit 30,63 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,141 GBP. Im Vorjahr erhielten Tesco-Aktionäre 0,140 GBP je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Tesco-Aktie bei 4,40 GBP.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 16.04.2026 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2027 rechnen Experten am 07.10.2026.
Experten gehen davon aus, dass Tesco im Jahr 2026 0,278 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.net
Bildquellen: WHYFRAME / Shutterstock.com
Analysen zu Tesco PLC
Analysen zu Tesco PLC
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.06.2025
|Tesco Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.2022
|Tesco Buy
|UBS AG
|17.06.2022
|Tesco Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
