Notierung im Blick

Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco am Montagvormittag gefragt

06.10.25 09:27 Uhr
Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco am Montagvormittag gefragt

Die Aktie von Tesco zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Tesco-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 4,49 GBP nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tesco PLC
5,25 EUR -0,05 EUR -0,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Tesco konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 0,1 Prozent auf 4,49 GBP. Der Kurs der Tesco-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 4,49 GBP zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,49 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 133.521 Tesco-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.10.2025 bei 4,56 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,42 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tesco-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.04.2025 bei 3,10 GBP. Mit einem Abschlag von mindestens 30,92 Prozent könnte die Tesco-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,140 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,143 GBP. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 4,40 GBP.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 16.04.2026 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2027 rechnen Experten am 07.10.2026.

In der Tesco-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,281 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

