Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco zeigt sich am Montagnachmittag gestärkt

Die Aktie von Tesco gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Tesco nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 4,50 GBP.

Um 15:53 Uhr sprang die Tesco-Aktie im London-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 4,50 GBP zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Tesco-Aktie bisher bei 4,53 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 4,49 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 10.248.539 Tesco-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (4,56 GBP) erklomm das Papier am 03.10.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,29 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.04.2025 bei 3,10 GBP. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tesco-Aktie 44,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Tesco-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,143 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete Tesco 0,140 GBP aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 4,40 GBP je Tesco-Aktie an.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 16.04.2026 erwartet. Einen Blick in die Q2 2027-Bilanz können Tesco-Anleger Experten zufolge am 07.10.2026 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Tesco im Jahr 2026 0,281 GBP Gewinn je Aktie ausweisen wird.

