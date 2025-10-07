Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco am Mittag mit roter Tendenz

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Tesco. Der Tesco-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 3,6 Prozent auf 4,33 GBP.

Die Tesco-Aktie musste um 11:49 Uhr Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 3,6 Prozent auf 4,33 GBP abwärts. Im Tief verlor die Tesco-Aktie bis auf 4,30 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,50 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 2.367.644 Tesco-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.10.2025 bei 4,56 GBP. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,19 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.04.2025 (3,10 GBP). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tesco-Aktie derzeit noch 28,35 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 erhielten Tesco-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,140 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,144 GBP. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 4,40 GBP je Tesco-Aktie an.

Am 16.04.2026 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Tesco veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Tesco rechnen Experten am 14.04.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tesco einen Gewinn von 0,282 GBP je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

