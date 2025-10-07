Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Tesco

DAX24.389 ±0,0%Est505.614 -0,3%MSCI World4.326 -0,6%Top 10 Crypto16,62 -4,5%Nas22.737 -0,9%Bitcoin104.115 -2,3%Euro1,1678 -0,3%Öl65,44 -0,1%Gold3.971 +0,2%
Profil
Kursentwicklung im Fokus

07.10.25 16:09 Uhr
Die Aktie von Tesco gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 4,47 GBP.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 4,47 GBP. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Tesco-Aktie bisher bei 4,30 GBP. Bei 4,50 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.662.435 Tesco-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 04.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,56 GBP an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,85 Prozent. Am 11.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,10 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,63 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,144 GBP. Im Vorjahr hatte Tesco 0,140 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Tesco-Aktie bei 4,40 GBP.

Tesco wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 16.04.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 14.04.2027 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Tesco-Aktie in Höhe von 0,282 GBP im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

