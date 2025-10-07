Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Tesco
Die Aktie von Tesco gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 4,47 GBP.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 4,47 GBP. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Tesco-Aktie bisher bei 4,30 GBP. Bei 4,50 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.662.435 Tesco-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 04.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,56 GBP an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,85 Prozent. Am 11.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,10 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,63 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,144 GBP. Im Vorjahr hatte Tesco 0,140 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Tesco-Aktie bei 4,40 GBP.
Tesco wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 16.04.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 14.04.2027 erwartet.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Tesco-Aktie in Höhe von 0,282 GBP im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Tesco-Aktie
Lektionen aus Verlusten: Wie Warren Buffett Fehlinvestitionen zur Weiterentwicklung nutzt
FTSE 100-Wert Tesco-Aktie: Über diese Dividende können sich Tesco-Anleger freuen
Ausgewählte Hebelprodukte auf Tesco
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesco
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com
Nachrichten zu Tesco PLC
Analysen zu Tesco PLC
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.06.2025
|Tesco Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.2022
|Tesco Buy
|UBS AG
|17.06.2022
|Tesco Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.06.2025
|Tesco Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.2022
|Tesco Buy
|UBS AG
|17.06.2022
|Tesco Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Tesco PLC nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen