Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco am Donnerstagmittag mit roten Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Tesco. Das Papier von Tesco gab in der London-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 4,44 GBP abwärts.

Die Tesco-Aktie musste um 11:49 Uhr Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 4,44 GBP abwärts. Die Tesco-Aktie gab in der Spitze bis auf 4,42 GBP nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,45 GBP. Von der Tesco-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.163.422 Stück gehandelt.

Am 04.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 4,56 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,57 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 11.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,10 GBP. Der derzeitige Kurs der Tesco-Aktie liegt somit 43,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,140 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,144 GBP. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 4,40 GBP je Tesco-Aktie an.

Tesco dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 16.04.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Tesco rechnen Experten am 14.04.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tesco einen Gewinn von 0,282 GBP je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

