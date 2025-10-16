Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco tendiert am Nachmittag tiefer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Tesco. Die Tesco-Aktie rutschte in der London-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 4,43 GBP ab.
Die Tesco-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 4,43 GBP abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Tesco-Aktie bisher bei 4,42 GBP. Bei 4,45 GBP eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.824.726 Tesco-Aktien umgesetzt.
Bei 4,56 GBP markierte der Titel am 04.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,96 Prozent hinzugewinnen. Bei 3,10 GBP fiel das Papier am 11.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tesco-Aktie 29,88 Prozent sinken.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,140 GBP an Tesco-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,144 GBP. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 4,40 GBP.
Voraussichtlich am 16.04.2026 dürfte Tesco Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Am 14.04.2027 wird Tesco schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je Tesco-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,282 GBP fest.
Nachrichten zu Tesco PLC
Analysen zu Tesco PLC
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.06.2025
|Tesco Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.2022
|Tesco Buy
|UBS AG
|17.06.2022
|Tesco Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.06.2025
|Tesco Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.2022
|Tesco Buy
|UBS AG
|17.06.2022
|Tesco Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
