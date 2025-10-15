Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco fällt am Nachmittag
Die Aktie von Tesco gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Tesco-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 4,47 GBP.
Die Tesco-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 4,47 GBP abwärts. Bei 4,42 GBP markierte die Tesco-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,49 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Tesco-Aktien beläuft sich auf 2.246.704 Stück.
Mit einem Kursgewinn bis auf 4,56 GBP erreichte der Titel am 04.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tesco-Aktie mit einem Kursplus von 1,86 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,10 GBP ab. Der derzeitige Kurs der Tesco-Aktie liegt somit 44,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Tesco-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,140 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,144 GBP aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 4,40 GBP für die Tesco-Aktie aus.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Tesco wird am 16.04.2026 gerechnet. Am 14.04.2027 wird Tesco schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,282 GBP je Tesco-Aktie.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.06.2025
|Tesco Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.2022
|Tesco Buy
|UBS AG
|17.06.2022
|Tesco Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.06.2025
|Tesco Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.2022
|Tesco Buy
|UBS AG
|17.06.2022
|Tesco Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
