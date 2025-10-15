Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco verbilligt sich am Vormittag

Blick auf Tesco-Kurs

Die Aktie von Tesco gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Tesco-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 4,47 GBP abwärts.

Der Tesco-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Um 09:07 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 4,47 GBP. Die höchsten Verluste verbuchte die Tesco-Aktie bis auf 4,47 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,49 GBP. Zuletzt wechselten via London 177.465 Tesco-Aktien den Besitzer.

Am 04.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 4,56 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,93 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 11.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 3,10 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Tesco-Aktie liegt somit 44,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten Tesco-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,140 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,144 GBP. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Tesco-Aktie bei 4,40 GBP.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 16.04.2026 veröffentlicht. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 14.04.2027.

Experten gehen davon aus, dass Tesco im Jahr 2026 0,282 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.

