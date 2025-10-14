Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco gewinnt am Vormittag an Fahrt

Blick auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Tesco. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 0,4 Prozent auf 4,47 GBP zu.

Die Tesco-Aktie notierte im London-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 4,47 GBP. Kurzfristig markierte die Tesco-Aktie bei 4,49 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 4,47 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 281.265 Tesco-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 4,56 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.10.2025). Mit einem Zuwachs von 1,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 11.04.2025 Kursverluste bis auf 3,10 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 30,65 Prozent würde die Tesco-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Tesco-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,140 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,144 GBP belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 4,40 GBP.

Tesco dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 16.04.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Tesco-Anleger Experten zufolge am 14.04.2027 werfen.

Experten taxieren den Tesco-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,282 GBP je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesco-Aktie

Lektionen aus Verlusten: Wie Warren Buffett Fehlinvestitionen zur Weiterentwicklung nutzt

FTSE 100-Wert Tesco-Aktie: Über diese Dividende können sich Tesco-Anleger freuen

FTSE 100 aktuell: FTSE 100 gibt nachmittags nach