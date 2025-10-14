DAX24.237 -0,6%Est505.552 -0,3%MSCI World4.279 -0,2%Top 10 Crypto15,68 -1,7%Nas22.558 -0,6%Bitcoin96.832 -2,8%Euro1,1605 +0,3%Öl62,25 -1,8%Gold4.132 +0,5%
Heute im Fokus
Zollstreit weiter im Blick: DAX schließt tiefer -- BioNTech darf CureVac übernehmen -- Goldpreis, Bitcoin, NVIDIA, Tesla, DroneShield, Plug Power, Alibaba, GM, Rheinmetall im Fokus
Kryptomarkt im Fokus: Bitcoin unter Druck - zeitweise unter 110.000 US-Dollar Kryptomarkt im Fokus: Bitcoin unter Druck - zeitweise unter 110.000 US-Dollar
Aktienentwicklung

Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco am Dienstagnachmittag höher

14.10.25 16:08 Uhr
Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco am Dienstagnachmittag höher

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Tesco. Zuletzt konnte die Aktie von Tesco zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,7 Prozent auf 4,49 GBP.

Die Aktionäre schickten das Papier von Tesco nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,7 Prozent auf 4,49 GBP. Das bisherige Tageshoch markierte die Tesco-Aktie bei 4,52 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,47 GBP. Zuletzt wechselten via London 2.976.907 Tesco-Aktien den Besitzer.

Bei 4,56 GBP markierte der Titel am 04.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 1,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.04.2025 bei 3,10 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tesco-Aktie derzeit noch 30,84 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Tesco-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,144 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete Tesco 0,140 GBP aus. Analysten bewerten die Tesco-Aktie im Durchschnitt mit 4,40 GBP.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Tesco wird am 16.04.2026 gerechnet. Die Veröffentlichung der Tesco-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 14.04.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,282 GBP je Aktie in den Tesco-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesco-Aktie

Analysen zu Tesco PLC

DatumRatingAnalyst
12.06.2025Tesco BuyJefferies & Company Inc.
17.06.2022Tesco BuyUBS AG
17.06.2022Tesco OverweightJP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen