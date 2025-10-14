Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco am Dienstagnachmittag höher

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Tesco. Zuletzt konnte die Aktie von Tesco zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,7 Prozent auf 4,49 GBP.

Die Aktionäre schickten das Papier von Tesco nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,7 Prozent auf 4,49 GBP. Das bisherige Tageshoch markierte die Tesco-Aktie bei 4,52 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,47 GBP. Zuletzt wechselten via London 2.976.907 Tesco-Aktien den Besitzer.

Bei 4,56 GBP markierte der Titel am 04.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 1,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.04.2025 bei 3,10 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tesco-Aktie derzeit noch 30,84 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Tesco-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,144 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete Tesco 0,140 GBP aus. Analysten bewerten die Tesco-Aktie im Durchschnitt mit 4,40 GBP.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Tesco wird am 16.04.2026 gerechnet. Die Veröffentlichung der Tesco-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 14.04.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,282 GBP je Aktie in den Tesco-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesco-Aktie

Lektionen aus Verlusten: Wie Warren Buffett Fehlinvestitionen zur Weiterentwicklung nutzt

FTSE 100-Wert Tesco-Aktie: Über diese Dividende können sich Tesco-Anleger freuen

FTSE 100 aktuell: FTSE 100 gibt nachmittags nach