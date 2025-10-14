Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco tendiert am Dienstagmittag nordwärts
Die Aktie von Tesco gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Tesco-Aktie im London-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 4,51 GBP zu.
Die Tesco-Aktie notierte im London-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 4,51 GBP. Die Tesco-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 4,52 GBP aus. Bei 4,47 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 1.389.552 Tesco-Aktien umgesetzt.
Bei 4,56 GBP erreichte der Titel am 04.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tesco-Aktie derzeit noch 0,98 Prozent Luft nach oben. Am 11.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,10 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Tesco-Aktie ist somit 31,23 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,144 GBP. Im Vorjahr erhielten Tesco-Aktionäre 0,140 GBP je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 4,40 GBP für die Tesco-Aktie aus.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Tesco wird am 16.04.2026 gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Tesco rechnen Experten am 14.04.2027.
Den erwarteten Gewinn je Tesco-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,282 GBP fest.
