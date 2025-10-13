Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco reagiert am Nachmittag positiv

Aktienkurs aktuell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Tesco. Zuletzt sprang die Tesco-Aktie im London-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 4,47 GBP zu.

Im London-Handel gewannen die Tesco-Papiere um 15:52 Uhr 0,1 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Tesco-Aktie bei 4,49 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,49 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.440.954 Tesco-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 4,56 GBP erreichte der Titel am 04.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Tesco-Aktie liegt somit 1,89 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 11.04.2025 Kursverluste bis auf 3,10 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tesco-Aktie mit einem Verlust von 30,58 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,140 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,144 GBP je Tesco-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 4,40 GBP an.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 16.04.2026 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Tesco rechnen Experten am 14.04.2027.

Experten gehen davon aus, dass Tesco im Jahr 2026 0,282 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.

