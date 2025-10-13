Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco am Montagvormittag schwächer

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Tesco gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Tesco befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im London-Handel 0,5 Prozent auf 4,44 GBP ab.

Um 09:07 Uhr fiel die Tesco-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 4,44 GBP ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Tesco-Aktie bis auf 4,45 GBP. Bei 4,49 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 164.412 Tesco-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (4,56 GBP) erklomm das Papier am 04.10.2025. Der aktuelle Kurs der Tesco-Aktie ist somit 2,50 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 11.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,10 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 30,19 Prozent könnte die Tesco-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Tesco-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,140 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,144 GBP ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Tesco-Aktie bei 4,40 GBP.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Tesco am 16.04.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 14.04.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,282 GBP je Tesco-Aktie belaufen.

