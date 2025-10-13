DAX24.383 +0,6%Est505.577 +0,8%MSCI World4.240 +0,1%Top 10 Crypto15,90 +3,8%Nas22.204 -3,6%Bitcoin99.427 +0,1%Euro1,1596 -0,2%Öl63,66 +2,5%Gold4.073 +1,4%
Heute im Fokus
Trump sendet nach Zolldrohung Entspannungssignale: DAX startet Erholung -- Asiens Börsen dennoch auf Talfahrt - Nikkei im Feiertag -- Gold wieder auf Rekordjagd -- DroneShield, Alibaba, Samsung
Erholung nach Zollschock: DAX verbucht zum Wochenauftakt Gewinne
Nächster Analyst mit Blasen-Sorgen nach Deal zwischen NVIDIA-Aktie und OpenAI
Blick auf Aktienkurs

Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco am Montagvormittag schwächer

13.10.25 09:23 Uhr
Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco am Montagvormittag schwächer

Die Aktie von Tesco gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Tesco befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im London-Handel 0,5 Prozent auf 4,44 GBP ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tesco PLC
5,20 EUR 0,05 EUR 0,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:07 Uhr fiel die Tesco-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 4,44 GBP ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Tesco-Aktie bis auf 4,45 GBP. Bei 4,49 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 164.412 Tesco-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (4,56 GBP) erklomm das Papier am 04.10.2025. Der aktuelle Kurs der Tesco-Aktie ist somit 2,50 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 11.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,10 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 30,19 Prozent könnte die Tesco-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Tesco-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,140 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,144 GBP ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Tesco-Aktie bei 4,40 GBP.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Tesco am 16.04.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 14.04.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,282 GBP je Tesco-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesco-Aktie

Lektionen aus Verlusten: Wie Warren Buffett Fehlinvestitionen zur Weiterentwicklung nutzt

FTSE 100-Wert Tesco-Aktie: Über diese Dividende können sich Tesco-Anleger freuen

FTSE 100 aktuell: FTSE 100 gibt nachmittags nach

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com

Analysen zu Tesco PLC

12.06.2025Tesco BuyJefferies & Company Inc.
17.06.2022Tesco BuyUBS AG
17.06.2022Tesco OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.06.2025Tesco BuyJefferies & Company Inc.
17.06.2022Tesco BuyUBS AG
17.06.2022Tesco OverweightJP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen