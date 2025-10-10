Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco am Freitagnachmittag gesucht

DAX24.581 -0,1%Est505.614 -0,2%MSCI World4.338 ±0,0%Top 10 Crypto16,73 +1,2%Nas23.075 +0,2%Bitcoin104.870 -0,4%Euro1,1576 +0,1%Öl63,60 -2,5%Gold3.982 +0,1%
10.10.25 16:09 Uhr
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Tesco. Die Tesco-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 4,48 GBP.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Tesco zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,6 Prozent auf 4,48 GBP. Der Kurs der Tesco-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 4,49 GBP zu. Bei 4,49 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 2.085.770 Tesco-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.10.2025 bei 4,56 GBP. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tesco-Aktie 1,62 Prozent zulegen. Am 11.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,10 GBP ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,79 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tesco-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,144 GBP, nach 0,140 GBP im Jahr 2025. Das durchschnittliche Kursziel der Tesco-Aktie wird bei 4,40 GBP angegeben.

Am 16.04.2026 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 14.04.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Tesco.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,282 GBP je Tesco-Aktie.

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com

