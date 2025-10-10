Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco am Freitagnachmittag gesucht
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Tesco. Die Tesco-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 4,48 GBP.
Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Tesco zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,6 Prozent auf 4,48 GBP. Der Kurs der Tesco-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 4,49 GBP zu. Bei 4,49 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 2.085.770 Tesco-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.10.2025 bei 4,56 GBP. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tesco-Aktie 1,62 Prozent zulegen. Am 11.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,10 GBP ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,79 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tesco-Aktie.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,144 GBP, nach 0,140 GBP im Jahr 2025. Das durchschnittliche Kursziel der Tesco-Aktie wird bei 4,40 GBP angegeben.
Am 16.04.2026 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 14.04.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Tesco.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,282 GBP je Tesco-Aktie.
Analysen zu Tesco PLC
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.06.2025
|Tesco Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.2022
|Tesco Buy
|UBS AG
|17.06.2022
|Tesco Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.06.2025
|Tesco Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.2022
|Tesco Buy
|UBS AG
|17.06.2022
|Tesco Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
