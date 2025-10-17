Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco am Freitagvormittag mit Abschlägen
Die Aktie von Tesco gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Tesco-Aktie notierte zuletzt im London-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 4,42 GBP.
Werte in diesem Artikel
Die Tesco-Aktie musste um 09:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 4,42 GBP abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Tesco-Aktie bisher bei 4,41 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,43 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 223.125 Tesco-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,56 GBP. Dieser Kurs wurde am 04.10.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,12 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.04.2025 bei 3,10 GBP. Mit einem Kursverlust von 29,77 Prozent würde die Tesco-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Für Tesco-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,140 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,144 GBP ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 4,40 GBP.
Am 16.04.2026 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 14.04.2027 wird Tesco schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Experten taxieren den Tesco-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,282 GBP je Aktie.
Redaktion finanzen.net
Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com
Nachrichten zu Tesco PLC
Analysen zu Tesco PLC
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.06.2025
|Tesco Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.2022
|Tesco Buy
|UBS AG
|17.06.2022
|Tesco Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
