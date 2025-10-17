Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco am Freitagmittag mit Verlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Tesco. Die Tesco-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 4,42 GBP abwärts.
Werte in diesem Artikel
Der Tesco-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Um 11:49 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 4,42 GBP. In der Spitze büßte die Tesco-Aktie bis auf 4,39 GBP ein. Bei 4,43 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt wechselten via London 2.504.032 Tesco-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 4,56 GBP erreichte der Titel am 04.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tesco-Aktie derzeit noch 3,12 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.04.2025 (3,10 GBP). Der aktuelle Kurs der Tesco-Aktie ist somit 29,76 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nach 0,140 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,144 GBP je Tesco-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 4,40 GBP an.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Tesco am 16.04.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 14.04.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Tesco.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,282 GBP je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Bildquellen: laviana / Shutterstock.com
