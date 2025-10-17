Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco verzeichnet am Nachmittag kaum Ausschläge

So entwickelt sich Tesco

Wenig Veränderung zeigt am Freitagnachmittag die Aktie von Tesco. Die Tesco-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via London bei 4,43 GBP.

Bei der Tesco-Aktie ließ sich um 15:53 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im London-Handel hat das Papier einen Wert von 4,43 GBP. Die Tesco-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 4,44 GBP. Die Tesco-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 4,39 GBP ab. Bei 4,43 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Bisher wurden heute 5.253.083 Tesco-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 04.10.2025 auf bis zu 4,56 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,76 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tesco-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 11.04.2025 auf bis zu 3,10 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Tesco-Aktie ist somit 30,01 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,140 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,144 GBP. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 4,40 GBP an.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 16.04.2026 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Tesco-Anleger Experten zufolge am 14.04.2027 werfen.

In der Tesco-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,282 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

