Handelsstreit weiter im Blick: DAX schwächelt -- Asiens Börsen uneins -- Merck vor nächster Wachstumsphase -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, DroneShield, Gold, Drägerwerk, TSMC, D-Wave im Fokus
Handelsstreit bleibt Hauptthema: DAX wieder im Seitwärtsmodus - Börse auf Richtungssuche
Wie viel Verlust ein Polkadot-Investment von vor 1 Jahr eingebracht hätte
Tesco im Blick

Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco am Donnerstagvormittag mit Verlusten

16.10.25 09:22 Uhr
Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco am Donnerstagvormittag mit Verlusten

Die Aktie von Tesco gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Tesco-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 4,44 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tesco PLC
5,20 EUR -0,05 EUR -0,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Tesco-Aktie musste um 09:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 4,44 GBP abwärts. Der Kurs der Tesco-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 4,44 GBP nach. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 4,45 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 265.986 Tesco-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 4,56 GBP erreichte der Titel am 04.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Tesco-Aktie liegt somit 2,61 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.04.2025 (3,10 GBP). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,07 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2025 0,140 GBP an Tesco-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,144 GBP aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 4,40 GBP für die Tesco-Aktie.

Die Tesco-Bilanz für Q4 2026 wird am 16.04.2026 erwartet. Am 14.04.2027 wird Tesco schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,282 GBP je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

