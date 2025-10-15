Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco wird am Mittag ausgebremst

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Tesco gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Tesco-Aktie notierte zuletzt im London-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 4,45 GBP.

Die Tesco-Aktie musste um 11:48 Uhr im London-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 4,45 GBP. Bei 4,42 GBP markierte die Tesco-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,49 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 1.217.853 Tesco-Aktien.

Am 04.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 4,56 GBP ein 52-Wochen-Hoch. 2,36 Prozent Plus fehlen der Tesco-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 3,10 GBP erreichte der Anteilsschein am 11.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,29 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,144 GBP. Im Vorjahr erhielten Tesco-Aktionäre 0,140 GBP je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 4,40 GBP.

Am 16.04.2026 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Tesco veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Tesco-Anleger Experten zufolge am 14.04.2027 werfen.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Tesco-Gewinn in Höhe von 0,282 GBP je Aktie aus.

