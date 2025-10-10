Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco am Vormittag höher
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Tesco. Die Tesco-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 4,46 GBP.
Die Tesco-Aktie notierte im London-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 4,46 GBP. Die Tesco-Aktie zog in der Spitze bis auf 4,49 GBP an. Bei 4,49 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Zuletzt wechselten via London 95.763 Tesco-Aktien den Besitzer.
Bei 4,56 GBP erreichte der Titel am 04.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Tesco-Aktie ist somit 2,07 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.04.2025 bei 3,10 GBP. Mit einem Abschlag von mindestens 30,48 Prozent könnte die Tesco-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Tesco-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,140 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,144 GBP belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 4,40 GBP an.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 16.04.2026 terminiert. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Tesco rechnen Experten am 14.04.2027.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Tesco ein EPS in Höhe von 0,282 GBP in den Büchern stehen haben wird.
Analysen zu Tesco PLC
