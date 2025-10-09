DAX24.664 +0,3%Est505.644 -0,1%MSCI World4.353 ±0,0%Top 10 Crypto16,79 -2,9%Nas23.043 +1,1%Bitcoin105.232 -0,8%Euro1,1612 -0,1%Öl65,92 -0,2%Gold4.040 ±0,0%
Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco am Mittag mit negativen Vorzeichen

09.10.25 12:06 Uhr
Die Aktie von Tesco gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 4,44 GBP.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 4,44 GBP. Die Abwärtsbewegung der Tesco-Aktie ging bis auf 4,40 GBP. Bei 4,44 GBP eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 1.060.671 Tesco-Aktien umgesetzt.

Am 04.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 4,56 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 2,60 Prozent Plus fehlen der Tesco-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 3,10 GBP fiel das Papier am 11.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 30,12 Prozent würde die Tesco-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,144 GBP, nach 0,140 GBP im Jahr 2025. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 4,40 GBP.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 16.04.2026 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 14.04.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Tesco ein EPS in Höhe von 0,282 GBP in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

