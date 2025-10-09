Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco am Mittag mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von Tesco gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 4,44 GBP.
Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 4,44 GBP. Die Abwärtsbewegung der Tesco-Aktie ging bis auf 4,40 GBP. Bei 4,44 GBP eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 1.060.671 Tesco-Aktien umgesetzt.
Am 04.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 4,56 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 2,60 Prozent Plus fehlen der Tesco-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 3,10 GBP fiel das Papier am 11.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 30,12 Prozent würde die Tesco-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,144 GBP, nach 0,140 GBP im Jahr 2025. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 4,40 GBP.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 16.04.2026 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 14.04.2027.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Tesco ein EPS in Höhe von 0,282 GBP in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.net
Nachrichten zu Tesco PLC
Analysen zu Tesco PLC
Datum
Rating
Analyst
12.06.2025
Tesco Buy
Jefferies & Company Inc.
17.06.2022
Tesco Buy
UBS AG
17.06.2022
Tesco Overweight
JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.06.2025
|Tesco Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.2022
|Tesco Buy
|UBS AG
|17.06.2022
|Tesco Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
