Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco am Mittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 4,44 GBP. Die Abwärtsbewegung der Tesco-Aktie ging bis auf 4,40 GBP. Bei 4,44 GBP eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 1.060.671 Tesco-Aktien umgesetzt.

Am 04.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 4,56 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 2,60 Prozent Plus fehlen der Tesco-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 3,10 GBP fiel das Papier am 11.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 30,12 Prozent würde die Tesco-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,144 GBP, nach 0,140 GBP im Jahr 2025. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 4,40 GBP.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 16.04.2026 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 14.04.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Tesco ein EPS in Höhe von 0,282 GBP in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

