Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco am Vormittag mit KursVerlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Tesco. Die Tesco-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 4,42 GBP abwärts.

Um 09:07 Uhr ging es für die Tesco-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 4,42 GBP. In der Spitze fiel die Tesco-Aktie bis auf 4,42 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 4,44 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 124.366 Tesco-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 4,56 GBP erreichte der Titel am 04.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,03 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 11.04.2025 auf bis zu 3,10 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 29,83 Prozent könnte die Tesco-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Tesco seine Aktionäre 2025 mit 0,140 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,144 GBP je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 4,40 GBP an.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 16.04.2026 erwartet. Schätzungsweise am 14.04.2027 dürfte Tesco die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tesco einen Gewinn von 0,282 GBP je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

