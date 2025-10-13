DAX24.311 +0,3%Est505.560 +0,5%MSCI World4.238 ±0,0%Top 10 Crypto15,74 +2,7%Nas22.204 -3,6%Bitcoin98.904 -0,4%Euro1,1570 -0,4%Öl63,66 +2,5%Gold4.075 +1,4%
So entwickelt sich Tesco

Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco legt am Montagmittag zu

13.10.25 12:04 Uhr
Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco legt am Montagmittag zu

Die Aktie von Tesco zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Im London-Handel gewannen die Tesco-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tesco PLC
5,20 EUR 0,05 EUR 0,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der London-Sitzung 0,2 Prozent auf 4,47 GBP zu. In der Spitze legte die Tesco-Aktie bis auf 4,49 GBP zu. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,49 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 1.286.076 Tesco-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,56 GBP. Dieser Kurs wurde am 04.10.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,86 Prozent hinzugewinnen. Am 11.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,10 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 30,63 Prozent könnte die Tesco-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Tesco seine Aktionäre 2025 mit 0,140 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,144 GBP je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 4,40 GBP aus.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 16.04.2026 veröffentlicht. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 14.04.2027 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,282 GBP je Aktie in den Tesco-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesco-Aktie

Lektionen aus Verlusten: Wie Warren Buffett Fehlinvestitionen zur Weiterentwicklung nutzt

FTSE 100-Wert Tesco-Aktie: Über diese Dividende können sich Tesco-Anleger freuen

FTSE 100 aktuell: FTSE 100 gibt nachmittags nach

Nachrichten zu Tesco PLC

DatumMeistgelesen
Analysen zu Tesco PLC

DatumRatingAnalyst
12.06.2025Tesco BuyJefferies & Company Inc.
17.06.2022Tesco BuyUBS AG
17.06.2022Tesco OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
12.06.2025Tesco BuyJefferies & Company Inc.
17.06.2022Tesco BuyUBS AG
17.06.2022Tesco OverweightJP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen