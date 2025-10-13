Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco legt am Montagmittag zu
Die Aktie von Tesco zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Im London-Handel gewannen die Tesco-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.
Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der London-Sitzung 0,2 Prozent auf 4,47 GBP zu. In der Spitze legte die Tesco-Aktie bis auf 4,49 GBP zu. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,49 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 1.286.076 Tesco-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,56 GBP. Dieser Kurs wurde am 04.10.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,86 Prozent hinzugewinnen. Am 11.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,10 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 30,63 Prozent könnte die Tesco-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nachdem Tesco seine Aktionäre 2025 mit 0,140 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,144 GBP je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 4,40 GBP aus.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 16.04.2026 veröffentlicht. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 14.04.2027 erwartet.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,282 GBP je Aktie in den Tesco-Büchern.
Analysen zu Tesco PLC
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.06.2025
|Tesco Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.2022
|Tesco Buy
|UBS AG
|17.06.2022
|Tesco Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.06.2025
|Tesco Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.2022
|Tesco Buy
|UBS AG
|17.06.2022
|Tesco Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
