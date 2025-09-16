DAX23.347 +0,1%ESt505.367 -0,1%Top 10 Crypto16,00 -1,8%Dow46.061 +0,7%Nas22.215 -0,5%Bitcoin97.680 -0,7%Euro1,1845 -0,2%Öl68,28 -0,3%Gold3.687 -0,1%
Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco legt am Mittwochnachmittag zu

17.09.25 16:13 Uhr
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Tesco. Die Tesco-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 4,42 GBP.

Die Tesco-Aktie notierte im London-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 4,42 GBP. Bei 4,44 GBP markierte die Tesco-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 4,42 GBP eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 2.272.038 Tesco-Aktien gehandelt.

Am 09.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 4,45 GBP. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,59 Prozent könnte die Tesco-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 11.04.2025 Kursverluste bis auf 3,10 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 29,84 Prozent würde die Tesco-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Tesco-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,140 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,141 GBP belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Tesco-Aktie bei 4,40 GBP.

Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.10.2025 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von Tesco rechnen Experten am 07.10.2026.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Tesco ein EPS in Höhe von 0,275 GBP in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

