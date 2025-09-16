Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco gibt am Donnerstagnachmittag ab
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Tesco. Die Tesco-Aktie notierte zuletzt im London-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 4,33 GBP.
Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der London-Sitzung 1,5 Prozent auf 4,33 GBP. Die Abwärtsbewegung der Tesco-Aktie ging bis auf 4,32 GBP. Bei 4,39 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 2.798.514 Tesco-Aktien.
Am 09.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,45 GBP an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,68 Prozent hinzugewinnen. Am 11.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,10 GBP ab. Mit einem Kursverlust von 28,39 Prozent würde die Tesco-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nachdem Tesco seine Aktionäre 2025 mit 0,140 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,141 GBP je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 4,40 GBP je Tesco-Aktie an.
Tesco dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 02.10.2025 präsentieren. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte Tesco möglicherweise am 07.10.2026 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Tesco im Jahr 2026 0,276 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.net
