Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco macht am Nachmittag Boden gut

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Tesco gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Tesco-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 4,54 GBP.

Die Tesco-Aktie notierte im London-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 1,8 Prozent auf 4,54 GBP. In der Spitze legte die Tesco-Aktie bis auf 4,56 GBP zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,46 GBP. Zuletzt wechselten via London 3.744.685 Tesco-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 4,56 GBP erreichte der Titel am 24.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tesco-Aktie mit einem Kursplus von 0,55 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 11.04.2025 auf bis zu 3,10 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Tesco-Aktie liegt somit 46,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten Tesco-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,140 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,144 GBP. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Tesco-Aktie bei 4,40 GBP.

Voraussichtlich am 16.04.2026 dürfte Tesco Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Tesco möglicherweise am 14.04.2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,282 GBP je Aktie in den Tesco-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesco-Aktie

Lektionen aus Verlusten: Wie Warren Buffett Fehlinvestitionen zur Weiterentwicklung nutzt

FTSE 100-Wert Tesco-Aktie: Über diese Dividende können sich Tesco-Anleger freuen

FTSE 100 aktuell: FTSE 100 gibt nachmittags nach