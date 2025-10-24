Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco schiebt sich am Freitagmittag vor

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Tesco. Zuletzt sprang die Tesco-Aktie im London-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 4,51 GBP zu.

Die Tesco-Aktie stand in der London-Sitzung um 11:49 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 4,51 GBP. Die Tesco-Aktie legte bis auf 4,52 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,46 GBP. Bisher wurden via London 1.419.542 Tesco-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 4,56 GBP erreichte der Titel am 04.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,95 Prozent könnte die Tesco-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 11.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,10 GBP ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,24 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tesco-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,144 GBP. Im Vorjahr hatte Tesco 0,140 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 4,40 GBP für die Tesco-Aktie aus.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Tesco am 16.04.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Tesco-Anleger Experten zufolge am 14.04.2027 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,282 GBP je Aktie in den Tesco-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesco-Aktie

Lektionen aus Verlusten: Wie Warren Buffett Fehlinvestitionen zur Weiterentwicklung nutzt

FTSE 100-Wert Tesco-Aktie: Über diese Dividende können sich Tesco-Anleger freuen

FTSE 100 aktuell: FTSE 100 gibt nachmittags nach