Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Mittag in Grün

Aktien in diesem Artikel Tesla 234,60 EUR

1,65% Charts

News

Analysen

Die Tesla-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 1,9 Prozent im Plus bei 233,30 EUR. Der Kurs der Tesla-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 234,55 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 231,80 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 24.177 Tesla-Aktien.

Am 04.11.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 360,00 EUR. Derzeit notiert die Tesla-Aktie damit 35,19 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 193,20 EUR. Dieser Wert wurde am 25.05.2022 erreicht. Mit Abgaben von 20,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 442,08 USD.

Tesla ließ sich am 19.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,05 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,62 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 55,95 Prozent auf 21.454,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13.757,00 USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Tesla wird am 25.01.2023 gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 6,76 USD je Aktie in den Tesla-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Analysten sehen bei Tesla-Aktie Potenzial

Musk fängt mit Umbau von Twitter an: Eigenes Inhaltegremium geplant - Verifizierte Accounts bald kostenpflichtig?

Trotz Optimismus beim Elektroautobauer: Tesla-Beobachter erwartet weniger Auslieferungen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tesla Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla

Bildquellen: JOHANNES EISELE/AFP/Getty Images