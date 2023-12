Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla tendiert am Vormittag schwächer

So entwickelt sich Tesla

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Tesla. Die Tesla-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 1,6 Prozent auf 217,05 EUR ab.

Die Tesla-Aktie musste um 09:21 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 1,6 Prozent auf 217,05 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Tesla-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 215,55 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 215,80 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 20.101 Tesla-Aktien umgesetzt.

Am 19.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 267,35 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 23,17 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tesla-Aktie. Bei 96,38 EUR fiel das Papier am 06.01.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 55,60 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 225,11 USD.

Tesla gewährte am 18.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,66 USD, nach 1,05 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 21.454,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 23.350,00 USD ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Tesla am 24.01.2024 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Tesla im Jahr 2023 3,07 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

