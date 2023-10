Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla tendiert am Mittag fester

Aktie im Fokus

Die Aktie von Tesla zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Tesla-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 251,04 USD.

Die Tesla-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 12:03 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 251,04 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 267.622 Tesla-Aktien den Besitzer.

Am 20.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 299,29 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,22 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 101,82 USD. Dieser Wert wurde am 07.01.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 59,44 Prozent würde die Tesla-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 240,00 USD.

Am 19.07.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,91 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,76 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 24.927,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 47,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.934,00 USD in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 18.10.2023 dürfte Tesla Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 3,33 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

